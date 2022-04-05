Канадский нападающий «Магнитки» отправился в раздевалку с окровавленной рукой после драки с защитником «Трактора»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Джош Карри подрался с защитником «Трактора» Сергеем Телегиным в начале второго периода второго матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

Оба игрока получили по пять минут штрафа за драку, но отбывать наказание отправился только Телегин. Карри с окровавленной рукой отправился в раздевалку.

Первая встреча завершилась победой магнитогорской команды со счетом 3:2. Первые две игры пройдут Магнитогорске (3 и 5 апреля), а затем серия переедет в Челябинск (7 и 9 апреля). Серия длится до четырех побед одной из команд.

Следить за матчем «Металлург» — «Трактор» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.