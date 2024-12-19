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Сегодня, 15:39

О'Делл: «На меня выходили несколько команд, но именно «Ак Барс» я посчитал лучшим клубом, чтобы бороться за Кубок»

О'Делл планирует дебютировать за «Ак Барс» через 3-4 недели
Алина Савинова
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Канадский нападающий Эрик О'Делл поделился эмоциями после перехода в «Ак Барс».

34-летний форвард подписал контракт с казанской командой до конца сезона-2024/25. Ранее он выступал за московское «Динамо».

«Очень рад переходу в «Ак Барс», я давно играю в КХЛ, знаю статус клуба, и от всех вокруг слышал только хорошее про Казань. На меня выходили несколько команд в последнее время, но именно «Ак Барс» я посчитал лучшей командой, чтобы бороться за Кубок», — приводит пресс-служба клуба слова О'Делла.

Хоккеист также рассказал, когда планирует дебютировать за «Ак Барс» в КХЛ.

«План — вернуться к матчам через 3-4 недели. Подход «Ак Барса» к этому вопросу тоже сказался на переходе — клуб дает мне максимум времени, чтобы восстановиться на 100 процентов. Я благодарен руководству и тренерам за это», — добавил он.

В КХЛ О'Делл также играл за «Сибирь», «Металлург» и «Сочи». Всего на его счету 262 (122+140) очка в 411 играх в российской лиге.

После 33 матчей «Ак Барс» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 46 очками.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/25771
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ХК Ак Барс
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2 Сал. Юлаев 34 23 11 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
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