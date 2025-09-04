Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское спортивное гражданство

Нападающий московского «Динамо» канадец Седрик Пакетт получил российское спортивное гражданство, сообщает ТАСС.

На официальном сайте КХЛ в профиле хоккеиста указано, что 32-летний нападающий имеет российское спортивное гражданство, что дает ему право выступать за сборную России. Пакетт стал россинином 21 октября 2024 года согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Паккет выступает в КХЛ с 2022 года. В 2023 году он перешел из минского «Динамо» в московское. Всего за это время на счету канадца 206 матчей в лиге, в которых он забросил 61 шайбу и отдал 115 результативных передач.