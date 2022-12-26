Канадский нападающий «Барыса» Шапю выбыл до конца сезона

Как стало известно «СЭ», нападающий «Барыса» Майкл Шапю выбыл до конца сезона.

В нынешнем сезоне 26-летний канадский хоккеист провел в КХЛ 10 матчей и набрал 3 (3+0) очка.

Контракт Шапю с клубом из Казахстана действует до конца апреля 2023 года.