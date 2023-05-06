Канадский капитан «Барыса» продолжит карьеру в Германии

«Барыс» в своем Telegram-канале сообщил об уходе капитана команды Линдена Вея.

Канадец продолжит карьеру в немецком клубе «Адлер Мангейм», который объявил о подписании контракта с 31-летним игроком.

В прошедшем сезоне КХЛ Вей провел 57 матчей за «Барыс» в регулярном чемпионате, набрав 41 очко (18+23) и став лучшим снайпером команды. Всего за семь лет в КХЛ канадец провел 340 матчей, в которых набрал 252 очка (81+171).