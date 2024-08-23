Канадский форвард Тодд считает, что Виктор Козлов может тренировать в НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд в интервью «СЭ» прокомментировал совместную работу с главным тренером Виктором Козловым.

— Виктор Козлов в прошлом был большим игроком НХЛ. Шанс поработать с таким человеком сыграл свою роль в переговорах?

— Конечно. Он потрясающий игрок. Я следил за ним, когда был маленьким. Много хорошего слышал о нем как о главном тренере от других ребят. И могу подтвердить их слова.

— Как думаете, он в будущем может тренировать в НХЛ?

— Уверен в этом на 100 процентов. Не вижу причин, почему бы он не смог работать в НХЛ.