Канадский форвард Родуолд стал игроком «Салавата Юлаева»

Нападающий Джек Родуолд подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В минувшем сезоне канадец выступал за «Адмирал». 31-летний хоккеист сыграл 70 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и плей-офф, набрав 30 (17+13) очков при показателе полезности «-3». 1 июня клуб из Владивостока объявил об уходе нападающего в связи с истечением строка контракта.

Ранее Родуолд играл в КХЛ за «Трактор» и «Куньлунь», также у него был опыт выступлений в Чехии и Финляндии.