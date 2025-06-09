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Канадский форвард Родуолд стал игроком «Салавата Юлаева»

Алина Савинова

Нападающий Джек Родуолд подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В минувшем сезоне канадец выступал за «Адмирал». 31-летний хоккеист сыграл 70 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и плей-офф, набрав 30 (17+13) очков при показателе полезности «-3». 1 июня клуб из Владивостока объявил об уходе нападающего в связи с истечением строка контракта.

Ранее Родуолд играл в КХЛ за «Трактор» и «Куньлунь», также у него был опыт выступлений в Чехии и Финляндии.

Источник: https://t.me/hcsu61/31278
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ХК Салават Юлаев
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Стала известна зарплата Родуолда в «Салавате»
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 13 4 27
2 Нефтехимик 16 9 7 20
3 Салават Юлаев 17 9 8 19
4 Барыс 15 9 6 18
5 Амур 16 8 8 17
6 Ак Барс 16 8 8 17
7 Сибирь 16 6 10 15
8 Автомобилист 15 6 9 14
9 Авангард 14 7 7 14
10 Трактор 15 6 9 13
11 Адмирал 15 5 10 13
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 15 12 3 24
2 Локомотив 15 11 4 22
3 Северсталь 16 10 6 22
4 Торпедо НН 15 10 5 21
5 Спартак 16 9 7 20
6 Шанхай Дрэгонс 14 8 6 18
7 Динамо Мн 16 6 10 17
8 СКА 15 8 7 17
9 Динамо М 18 6 12 14
10 Лада 16 2 14 8
11 Сочи 14 3 11 6
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17.10 10:00 Амур – Салават Юлаев 3 : 4
17.10 13:30 Сибирь – Барыс - : -
17.10 17:00 Сочи – Локомотив - : -
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