Канадский форвард Петан покинул «Ак Барс»

«Ак Барс» объявил об уходе из клуба канадского нападающего Ника Петана.

«Ник Петан покидает «Ак Барс». Благодарим нападающего за работу и желаем удачи в дальнейшем!» — говорится в сообщении казанской команды.

Петан выступал за «Ак Барс» с 2024 года. 30-летний форвард провел 47 матчей за казанцев в FONBET чемпионате КХЛ, в которых набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф он отметился 2 заброшенными шайбами и 4 голевыми передачами в 13 играх.

Ранее канадец играл за «Миннесоту», «Ванкувер», «Торонто» и «Виннипег» в НХЛ.