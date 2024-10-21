Канадский форвард московского «Динамо» Пакетт получил российское гражданство

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт получил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

31-летний хоккеист выступает в КХЛ с сезона-2022/23. В том розыгрыше канадец играл за минское «Динамо», а спустя год перешел в московское «Динамо».

В нынешнем сезоне Пакетт провел 17 матчей за бело-голубых, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами.