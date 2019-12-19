Канадский форвард Макмиллан перешел в «Авангард»

«Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадским центральным нападающим Брэндоном Макмилланом, сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Макмиллан провел 34 матча за рижское «Динамо», в которых забросил 9 шайб и отметился 11 результативными передачами. Всего в КХЛ он набрал 86 (45+41) очков в 192 матчах.

В новой команде 29-летний хоккеист будет выступать под 15-м номером.