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Канадский форвард Макмиллан перешел в «Авангард»

17:06
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«Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадским центральным нападающим Брэндоном Макмилланом, сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Макмиллан провел 34 матча за рижское «Динамо», в которых забросил 9 шайб и отметился 11 результативными передачами. Всего в КХЛ он набрал 86 (45+41) очков в 192 матчах.

В новой команде 29-летний хоккеист будет выступать под 15-м номером.

Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/37303/

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