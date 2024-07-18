Канадский форвард Комтуа стал игроком московского «Динамо»

Канадский форвард Максим Комтуа стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба команды. Соглашение с футболистом рассчитано на один год.

Ранее «СЭ» сообщил, сколько хоккеист будет зарабатывать в российском клубе.

В сезоне-2023/24 Комтуа выступал за «Каролину». Форвард принял участие в 2 матчах команды и сделал 1 результативную передачу.

Также у него 44 (19+25) очка в 65 играх за фарм-клуб «Каролины» — «Чикаго» — в АХЛ.