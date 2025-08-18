Хоккей
18 августа, 18:53

«Трактор» объявил о переходе Ливо: «Рад присоединиться к команде»

«Трактор» объявил о переходе Джошуа Ливо
Руслан Минаев
Джошуа Ливо.
Фото Global Look Press

Нападающий Джошуа Ливо подтвердил, что подписал контракт с «Трактором». Ранее агент игрока заявил, что 32-летний канадец заключил однолетнее соглашение.

«Эй Челябинск и фанаты «Трактора»! Хочу сказать, что я рад присоединиться к команде и городу», — сказал Ливо в видео, опубликованном в Telegram-канале клуба.

13 августа «Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с Ливо по обоюдному согласию. 11 августа «СЭ» сообщал, что уфимский клуб расторг соглашение с канадцем без выплаты денежной компенсации.

Ливо был признан самым ценным игроком FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25. Он набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также побил рекорд Сергея Мозякина по количеству шайб за одну регулярку. В 14 играх плей-офф прошлого сезона Ливо игрок набрал 15 (2+13) очков.

  • Leonid Kikin

    Трактор сделал большой шаг к чемпионству.

    22.08.2025

  • Valery Smirnov

    Ливо в Тракторе, Ткачев в Магнитке, Буше в Авто, однако уральцы запаслись забиваками, нас ждут увлекательные дерби))

    20.08.2025

  • Бильбо Бэггинс

    Жалко Шабанито отпустили,так бы вообще бомба а не команда была!

    18.08.2025

  • Vitamin007

    так и хотят кубок взять! хрен вам!

    18.08.2025

  • Haiaxi

    Интересно, сколько шайб Лево забросит СЮ? Думаю, для него это дело принципа.

    18.08.2025

    • СКА обменял Кузьмина, Ильина, Грошева и Хажеева в «Спартак» на Задорожного

    «Трактор» объявил об уходе Сафина
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 30 23 7 48
    2 Ак Барс 30 19 11 40
    3 Авангард 28 18 10 39
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 31 15 16 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 28 12 16 28
    8 Барыс 30 11 19 27
    9 Адмирал 27 10 17 26
    10 Салават Юлаев 29 11 18 25
    11 Сибирь 29 9 20 21
    Западная конференция И В П О
    1 Северсталь 30 21 9 42
    2 Локомотив 30 19 11 41
    3 Динамо Мн 29 19 10 41
    4 Торпедо НН 31 19 12 41
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 28 13 15 33
    7 Спартак 29 14 15 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 29 9 20 21
    11 Сочи 27 7 20 19
    Результаты / календарь
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    28.11
    23.11 14:00 Нефтехимик – Салават Юлаев 1 : 3
    23.11 15:00 Барыс – Авангард 2 : 5
    23.11 17:00 Северсталь – Лада 2 : 0
    23.11 17:00 Шанхай Дрэгонс – Ак Барс 2 : 3 Б
    Все результаты / календарь

