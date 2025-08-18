«Трактор» объявил о переходе Ливо: «Рад присоединиться к команде»

Нападающий Джошуа Ливо подтвердил, что подписал контракт с «Трактором». Ранее агент игрока заявил, что 32-летний канадец заключил однолетнее соглашение.

«Эй Челябинск и фанаты «Трактора»! Хочу сказать, что я рад присоединиться к команде и городу», — сказал Ливо в видео, опубликованном в Telegram-канале клуба.

13 августа «Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с Ливо по обоюдному согласию. 11 августа «СЭ» сообщал, что уфимский клуб расторг соглашение с канадцем без выплаты денежной компенсации.

Ливо был признан самым ценным игроком FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25. Он набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также побил рекорд Сергея Мозякина по количеству шайб за одну регулярку. В 14 играх плей-офф прошлого сезона Ливо игрок набрал 15 (2+13) очков.