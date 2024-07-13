Канадский центрфорвард Фрейз перейдет в «Локомотив»

Как стало известно «СЭ», ярославский «Локомотив» достиг договоренности о подписании контракта сроком на один год с канадским нападающим Байроном Фрейзом.

Последние два сезона 33-летний центрфорвард провел в системе «Вегаса».

В сезоне-2023/24 Фрейз провел 53 матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс» и набрал 31 (13+18) очко. За «Вегас» в этом же сезоне канадец набрал 1 (0+1) очко в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ.