Канадец Уилсон — самый дорогой игрок «Витязя»

По информации «СЭ», нападающий «Витязя» Скотт Уилсон зарабатывает 35 миллионов рублей в год. Канадец — самый высокооплачиваемый игрок команды.

В нынешнем регулярном чемпионате 30-летний форвард провел 51 матч и набрал 32 (15+17) очка.

Общая платежная ведомость «Витязя» составляет около 290 миллионов рублей.