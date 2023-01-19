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Сегодня, 19:28

Канадец Уилсон — самый дорогой игрок «Витязя»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Скотт Уилсон.
Фото ХК «Витязь», photo.khl.ru

По информации «СЭ», нападающий «Витязя» Скотт Уилсон зарабатывает 35 миллионов рублей в год. Канадец — самый высокооплачиваемый игрок команды.

В нынешнем регулярном чемпионате 30-летний форвард провел 51 матч и набрал 32 (15+17) очка.

Общая платежная ведомость «Витязя» составляет около 290 миллионов рублей.

Тайлер Граовац, Скотт Уилсон, Игорь Головков. Идут к плей-офф с минимальным бюджетом. Сколько получают игроки «Витязя»?

Скотт Уилсон
ХК Витязь
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5 Динамо М 52 30 22 68
6 Витязь 52 25 27 58
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 52 20 32 51
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4 Авангард 51 31 20 66
5 Ак Барс 52 28 24 64
6 Сал. Юлаев 52 27 25 63
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