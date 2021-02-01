Канадец ударил в голову российского форварда. Кравцов получил травму

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Нападающий казанцев Патрис Кормье применил против него жесткий силовой прием, ударив россиянина в голову.

Vitaly Kravtsov is not in a good way. Have to hope there's no concussion here. #NYR pic.twitter.com/ifGD3yFDkB — Alex Nunn (@aj_ranger) February 1, 2021

Кравцов рухнул на лед и не сразу смог подняться. Врачи помогли ему покинуть площадку.

Также в этой встрече травму получил нападающий челябинцев Понтус Оберг. У него подозрение на повреждение колена.