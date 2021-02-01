КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Канадец ударил в голову российского форварда. Кравцов получил травму

18:54
Виталий Кравцов. Фото ХК «Трактор».
Виталий Кравцов. Фото ХК «Трактор».
Теги:

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Нападающий казанцев Патрис Кормье применил против него жесткий силовой прием, ударив россиянина в голову.

Кравцов рухнул на лед и не сразу смог подняться. Врачи помогли ему покинуть площадку.

Также в этой встрече травму получил нападающий челябинцев Понтус Оберг. У него подозрение на повреждение колена.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир