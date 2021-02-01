Канадец ударил в голову российского форварда. Кравцов получил травму
18:54
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Нападающий казанцев Патрис Кормье применил против него жесткий силовой прием, ударив россиянина в голову.
Кравцов рухнул на лед и не сразу смог подняться. Врачи помогли ему покинуть площадку.
Также в этой встрече травму получил нападающий челябинцев Понтус Оберг. У него подозрение на повреждение колена.
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