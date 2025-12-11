Рише о присоединении к тренерскому штабу «Авангарда»: «Моя задача — показывать все, что я умею»

Канадский специалист Рафаэль Рише заявил, что находит привлекательной возможность начать работу в «Авангарде».

В четверг, 11 декабря, омский клуб объявил о присоединении Рише к тренерскому штабу Ги Буше. Соглашение с 31-летним специалистом рассчитано до 2027 года.

«Я действительно рад быть здесь. Когда я покинул «Трактор», все произошло настолько стремительно, что, в принципе, мне особо и рассказать-то нечего. Просто возможность, это предложение возникло, и вот я здесь. Это высококлассный клуб. И возможность поработать здесь, конечно же, очень привлекательна. Ну и плюс здесь работают Ги Буше, Дэйв Барр», — сказал Рише в видео на YouTube-канале «Авангарда».

Канадец отметил, что его зона ответственности в омской команде — пока открытый вопрос.

«На данный момент я приехал, присоединяюсь к команде, осматриваюсь, а дальше будет видно. Я бы сказал, что хоккей, который я пропагандирую, очень схож с тем, что мы видим здесь. Моя задача — показывать все, что я умею, в чем я силен. Это и подготовка к матчам, и анализ видео, и все аспекты, в которых я могу помочь команде преуспевать», — добавил он.

8 декабря Рише покинул «Трактор». С 2024 года он входил в тренерский штаб Бенуа Гру в челябинской команде, а 17 ноября, после ухода Гру, был назначен исполняющим обязанности главного тренера.