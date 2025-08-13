Хоккей
13 августа, 18:29

Канадец Келли стал помощником Галлана в «Шанхай Дрэгонс»

Алина Савинова

Канадский специалист Майк Келли назначен ассистентом главного тренера «Шанхай Дрэгонс» Жерара Галлана, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт с канадцем заключен на два года.

«Этот тренерский тандем максимально качественно показал себя в деле. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда дуэт снова воссоединится, уже на лавке «Шанхай Дрэгонс», и желаем тренерам больших успехов в составе нашего клуба», — заявил генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых.

«Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении Галлана главным тренером 13 августа. Келли с 2014 года работал ассистентом в командах Жерара. Они доходили до финала Кубка Стэнли с «Вегасом», а также выигрывали чемпионат мира со сборной Канады.

Источник: https://t.me/shadragons/19404
Хоккей
КХЛ
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
Жерар Галлан
Новый главный тренер «Локомотива» Хартли прибыл в Россию

Хартли рассказал, почему он принял решение возглавить «Локомотив»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 28 21 7 44
2 Ак Барс 27 17 10 36
3 Авангард 26 16 10 35
4 Автомобилист 29 16 13 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 29 13 16 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Салават Юлаев 26 10 16 23
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 19 9 40
2 Торпедо НН 29 18 11 38
3 Динамо Мн 26 17 9 37
4 Северсталь 27 18 9 36
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
7 Спартак 26 13 13 29
8 СКА 26 12 14 28
9 ЦСКА 27 12 15 27
10 Лада 27 9 18 21
11 Сочи 25 6 19 17
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
18.11 17:00 Трактор – Металлург Мг 3 : 4
18.11 17:00 Автомобилист – Нефтехимик 6 : 3
18.11 18:00 Лада – Авангард - : -
18.11 19:00 Ак Барс – ЦСКА - : -
18.11 19:00 Северсталь – Динамо Мн - : -
18.11 19:30 Торпедо НН – Адмирал - : -
18.11 19:30 Динамо М – Спартак - : -
Все результаты / календарь

