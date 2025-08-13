Канадец Келли стал помощником Галлана в «Шанхай Дрэгонс»

Канадский специалист Майк Келли назначен ассистентом главного тренера «Шанхай Дрэгонс» Жерара Галлана, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт с канадцем заключен на два года.

«Этот тренерский тандем максимально качественно показал себя в деле. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда дуэт снова воссоединится, уже на лавке «Шанхай Дрэгонс», и желаем тренерам больших успехов в составе нашего клуба», — заявил генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых.

«Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении Галлана главным тренером 13 августа. Келли с 2014 года работал ассистентом в командах Жерара. Они доходили до финала Кубка Стэнли с «Вегасом», а также выигрывали чемпионат мира со сборной Канады.