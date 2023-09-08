Канадец Хэмилтон: «Я — не политик. Хочу просто играть в России и наслаждаться ее культурой»

Защитник «Трактора» Роб Хэмилтон в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как его семья отреагировала на решение продолжить карьеру в России.

— Семья позитивно восприняла решение переехать в КХЛ в такое неспокойное время?

— Как я уже сказал, перед подписанием контракта агент дал мне номера ребят из КХЛ, и они рассказывали мне только положительные вещи. Просто собрал всю информацию, сел вместе с семьей и объяснил, что КХЛ — это новый вызов для меня. Именно поэтому и приехал в Челябинск.

— В Альберте одна из самых крупных украинских диаспор в Канаде. Когда вернулся домой весной не было каких-то косых взглядов?

— Нет. Я здесь для того, чтобы играть в хоккей. Я — абсолютно не политик. Хочу просто играть в России, наслаждаться здешней культурой и полными аренами.