Каменский: «Тарасов и Ротенберг — два разных полюса. Их нельзя сравнивать»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Владислава Третьяка, сравнившего Анатолия Тарасова и Романа Ротенберга.

Ранее Третьяк в интервью ТАСС заявил, что Ротенберг подошел к вопросу управления СКА в таком же стиле, что и Тарасов.

«Анатолий Тарасов и Роман Ротенберг — два разных полюса, две разные жизни. Тогда мы жили в одной реальности, сейчас в другой. Их нельзя сравнивать. Я не имею права обижать Третьяка, но такие сравнения нельзя делать. Тарасова знает весь народ. Как Тарасова можно сравнивать с кем-то? Да даже с Тихоновым, это неправильно. Анатолий Владимирович — больше, чем легенда. Все, что он сделал для российского хоккея — это просто недостижимо», — сказал Каменский «СЭ».

Под руководством Анатолия Тарасова сборная СССР выигрывала чемпионат мира 9 лет подряд (1963-1971), а также трижды подряд становилась олимпийским чемпионом (1964, 1968, 1972).

Роман Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года, до этого он работал в руководстве клуба из Санкт-Петербурга.