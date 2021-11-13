Каменский: «В этом сезоне Овечкин должен обойти Ягра и войти в топ-3 лучших снайперов НХЛ»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поздравил Овечкина с выходом на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Саша установил очередной рекорд — вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Так держать! Поздравляю! Могу легко объяснить успех Овечкина: он очень сильно любит хоккей, забивать голы. Всегда серьёзно и профессионально готовится к сезону: в том числе проделывает огромную предсезонную подготовку, которую никто не видит. Не стоит забывать про партнёров в команде, куда же без них? Ну и талант, конечно. В нынешнем сезоне Овечкин обязательно должен обойти Ягра и войти в топ-3. Мы будем болеть! Желаю успехов!» — цитирует «Чемпионат» Каменского.

13 ноября, в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3) 36-летний Овечкин отметился забитым голом и отдал результативную передачу.

Гол в ворота «Блю Джекетс» стал для россиянина 742-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Бретта Халла (741). На третьем месте идет Яромир Ягр, у которого 766 шайб.