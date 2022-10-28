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Сегодня, 17:31

Каменский удивлен решению Знарка вывести из основного состава «Ак Барса» Радулова

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение тренерского штаба вывести из основного состава «Ак Барса» Александра Радулова перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

«Решение удивило, но, почему это произошло, я вам не могу сказать. Так решил тренерский штаб, значит, есть на то причины: или он не устраивает его по игре, или еще что-то. Гадать не буду, но если судить по игре, то он набирает очки, он лидер команды», — сказал Каменский «СЭ».

36-летний форвард набрал 2 (0+2) очка в последних 8 играх за казанский клуб.

В прошлый раз Радулов забивал в игре с «Автомобилистом» (4:5 ОТ) 4 октября — тогда нападающий сделал дубль. Всего в этом сезоне хоккеист записал на свой счет 15 (8+7) очков в 21 игре.

Вадим Шипачев и&nbsp;Александр Радулов. Знарок посадил Радулова в запас. Поможет ли это «Ак Барсу»?

Александр Радулов
КХЛ
ХК Ак Барс
Валерий Каменский
Олег Знарок
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