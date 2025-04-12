Каменский связал вылет СКА и ЦСКА из Кубка Гагарина с уравнением бюджетов

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» высказался о вылете ЦСКА и СКА после первого раунда Кубка Гагарина.

«Я и раньше говорил, что сюрпризы будут в первом круге. Вот они, пожалуйста. Это говорит о работе КХЛ, которая уравнивает бюджеты всех команд. Это улучшает качество хоккея и интерес к нему. Потолок зарплат — одинаковый, поэтому и команды одинаковые. В этом и интерес. Любой может обыграть любого», — сказал Каменский «СЭ».

ЦСКА уступил минскому «Динамо» (2-4), СКА проиграл московскому «Динамо» (2-4).