Каменский считает, что игроков «Спартака» в матче со СКА подвело исполнительское мастерство
Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против СКА (1:5).
«Игра была интересной, у «Спартака» были хорошие моменты, которые надо было использовать. Тогда бы игра была совсем другой, в плане реализации надо работать, и будет совсем другой результат. Ребята молодцы, много травмированных в «Спартаке», но молодые бьются и показывают достойный хоккей, — цитирует ТАСС Каменского. — Есть пробелы в плане исполнительского мастерства, но тренеры над этим работают. Сезон длинный, и я думаю, что потом будет все нормально. Мне нравится, что дают шанс играть молодым, стараются показывать красивый, атакующий хоккей. Такие ребята, как Заседа, Точилкин, стараются, глаза горят, не хватает мастерства, но у них большие перспективы».
СКА продлил свою серию до 5 побед подряд, всего у клуба 14 побед в 15 играх нынешнего сезона. Команда Романа Ротенберга лидирует в таблице Западной конференции с 29 очками. «Спартак» с 17 очками в 15 матчах идет на пятой строчке.
СКА проведет следующий матч дома 7 октября против «Витязя». «Спартак» в этот же день сыграет на выезде против «Северстали».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -