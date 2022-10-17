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17 октября, 23:51

Каменский считает, что главному тренеру «Ак Барса» Знарку удастся превратить разрозненных игроков в команду

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о серии «Ак Барса» из шести поражений.

«Идет становление команды. Ребята все звездные, тяжело создать ту химию, которая нужна. Они научатся побеждать и все в будущем наладят. У Знарка большой опыт работы в хоккее. Ему должно хватить лидерских качеств, чтобы превратить разрозненных игроков в команду. Для этого его и брали.

Сколько уйдет времени на то, чтобы собрать команду, сложно сказать. Цель у «Ак Барса», как мне кажется, Кубок Гагарина. Время для того, чтобы собрать команду, еще есть. Что они попадут в плей-офф я не сомневаюсь", — цитирует Каменского Metaratings.ru.

На данный момент «Ак Барс» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 19 октября против «Металлурга».

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskiy-znarku-dolzhno-khvatit-liderskikh-kachestv-chtoby-prevratit-razroznennykh-igrokov-v-komand-1387750/
ХК Ак Барс
Валерий Каменский
Олег Знарок
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