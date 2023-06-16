Каменский считает, что Федотову нужно возобновить карьеру в ЦСКА

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что голкиперу Ивану Федотову стоит продолжить играть за ЦСКА после возвращения из рядов Российской армии.

«Конечно же, «Филадельфия» в данном случае идет на определенный риск. На месте Ивана Федотова я бы не торопился и возобновил свою карьеру в клубе ЦСКА. В родных стенах, в знакомой обстановке будет проще вернуться на свой уровень. Понятное дело, что во время службы он тоже тренировался, каким-то образом играл. Но это совершенно разные уровни подготовки. В профессиональном хоккейном клубе он значительно выше, чем там, где проходит службу», — цитирует Каменского RT.

В мае 2022 года 26-летний голкипер подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.