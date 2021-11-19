Каменский: «Руководство клуба КХЛ «Спартак» доверяет главному тренеру Миронову»

Советник председателя наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак» Валерий Каменский высказался об отношении команды к главному тренеру Борису Миронову.

18 ноября красно-белые обыграли «Барыс» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята доверяют тренеру, атмосфера в команде и в тренерском штабе хорошая. Все сразу не бывает, человек первый год руководит командой как главный тренер, поэтому считаю, что для него это хороший результат. То, что он создал в команде хорошую атмосферу, должно дать результат. Считаю, что доверие у руководства клуба к тренеру есть, команда в некоторых матчах показывает хороший хоккей и самое главное, в команде хороший коллектив», — цитирует Каменского ТАСС.

20 ноября «Спартак» встретится с «Йокеритом» в Хельсинки.