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Каменский: «Руководство клуба КХЛ «Спартак» доверяет главному тренеру Миронову»

В «Спартаке» верят в силы главного тренера Миронова
15:32
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Советник председателя наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак» Валерий Каменский высказался об отношении команды к главному тренеру Борису Миронову.

18 ноября красно-белые обыграли «Барыс» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята доверяют тренеру, атмосфера в команде и в тренерском штабе хорошая. Все сразу не бывает, человек первый год руководит командой как главный тренер, поэтому считаю, что для него это хороший результат. То, что он создал в команде хорошую атмосферу, должно дать результат. Считаю, что доверие у руководства клуба к тренеру есть, команда в некоторых матчах показывает хороший хоккей и самое главное, в команде хороший коллектив», — цитирует Каменского ТАСС.

20 ноября «Спартак» встретится с «Йокеритом» в Хельсинки.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12972929

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Виктория Кравченко все материалы автора
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