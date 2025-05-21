Каменский поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Они выиграли трофей за ребят, которые погибли в 2011 году»

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский поделился с «СЭ» впечатлениями от победы «Локомотива» в Кубке Гагарина-2025.

В среду, 21 мая команда Игоря Никитина одержала победу над «Трактором» (2:1 ОТ) в пятом матче финала и выиграла серию со счетом 4-1.

«Поздравляю «Локомотив», ярославцы долго шли к этому и победили. Все молодцы: и руководство, и хоккеисты. Сезон у них был очень сильный, и они долго ждали эту победу, особенно, после той трагедии в 2011 году. Они выиграли этот кубок за тех ребят, которые погибли тогда», — сказал Каменский «СЭ».

«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. До этого команда дважды выходила в финал плей-офф КХЛ — в 2009 году железнодорожники уступили «Ак Барсу», а в 2024 году — «Металлургу».