Каменский поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Они выиграли трофей за ребят, которые погибли в 2011 году»
Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский поделился с «СЭ» впечатлениями от победы «Локомотива» в Кубке Гагарина-2025.
В среду, 21 мая команда Игоря Никитина одержала победу над «Трактором» (2:1 ОТ) в пятом матче финала и выиграла серию со счетом 4-1.
«Поздравляю «Локомотив», ярославцы долго шли к этому и победили. Все молодцы: и руководство, и хоккеисты. Сезон у них был очень сильный, и они долго ждали эту победу, особенно, после той трагедии в 2011 году. Они выиграли этот кубок за тех ребят, которые погибли тогда», — сказал Каменский «СЭ».
«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. До этого команда дважды выходила в финал плей-офф КХЛ — в 2009 году железнодорожники уступили «Ак Барсу», а в 2024 году — «Металлургу».
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|И
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|1
|Металлург Мг
|7
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|2
|11
|2
|Салават Юлаев
|6
|4
|2
|9
|3
|Нефтехимик
|7
|4
|3
|9
|4
|Ак Барс
|7
|4
|3
|9
|5
|Барыс
|6
|4
|2
|8
|6
|Автомобилист
|6
|2
|4
|6
|7
|Авангард
|6
|3
|3
|6
|8
|Амур
|5
|2
|3
|5
|9
|Адмирал
|6
|2
|4
|5
|10
|Сибирь
|7
|2
|5
|5
|11
|Трактор
|6
|2
|4
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|7
|6
|1
|12
|2
|Спартак
|7
|5
|2
|10
|3
|СКА
|6
|5
|1
|10
|4
|Торпедо НН
|6
|4
|2
|8
|5
|Динамо М
|7
|4
|3
|8
|6
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|7
|7
|ЦСКА
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|1
|5
|4
|9
|Шанхай Дрэгонс
|4
|2
|2
|4
|10
|Северсталь
|6
|1
|5
|3
|11
|Сочи
|6
|1
|5
|2
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|21.09
|12:00
|Амур – Северсталь
|- : -
|21.09
|12:30
|Адмирал – ЦСКА
|- : -
|21.09
|19:00
|Ак Барс – Лада
|- : -
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