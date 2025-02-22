Каменский: «Спартак» играет в атакующий хоккей, в который старается играть весь мир»

Вице-президент FONBET чемпионата КХЛ Валерий Каменский оценил игру «Спартака» в этом сезоне.

«Спартак», как и любая другая команда, стремится к победе в Кубке Гагарина, но для этого нужно проводить большую работу. Было бы странно, если «Спартак» не ставил перед собой такую цель. У команды есть свой узнаваемый стиль. Принесет он результат или нет, мы узнаем в конце сезона. «Спартак» играет в красивый атакующий хоккей, в который старается играть весь мир. Так сейчас старается играть вся НХЛ. На этот хоккей идут зрители, они любят «Спартак». Все из-за того, что атакующий хоккей — самый зрелищный», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

«Спартак» после 56 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками.