Каменский положительно относится к разработке правовых актов, регулирующих отъезд молодых хоккеистов за границу
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова министра спорта РФ Олега Матыцина, который заявил, что в России разработают правовые акты, регулирующие отъезд молодых хоккеистов за границу.
«Я положительно к этому отношусь. Нужно сделать все по закону, все правильно, чтобы это было всем ясно и понятно. Будет ли это мешать хоккеистам развиваться? Как это будет мешать развиваться? Никто не будет ничего запрещать. У каждого человека есть свой выбор. У нас свободная страна. Просто сделают определенные правила, по которым они смогут уезжать, и все», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
Выступая в Перми на форуме «Россия — спортивная держава», Президент России Владимир Путин заявил, что нужно понять, что делать с «дельцами от хоккея», которые отправляют юных спортсменов за границу. Глава государства поручил разобраться с этим вопросом Минспорту и главе ФХР Владиславу Третьяку.
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