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Сегодня, 14:38

Каменский поделился мнением о повторах удалений на аренах: «Это пока эксперимент»

Каменский поделился мнением о повторах удалений на аренах
Виктория Кравченко
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Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ и вице-президент лиги Валерий Каменский поделился мнением о введении повторов удалений на стадионах.

«Сейчас введение повторов удалений на стадионах — это больше некий эксперимент. Не все клубы КХЛ готовы к этому, но с 25 января ряд клубов будут показывать повторы удалений для болельщиков. Если результаты данного нововведения всем понравится, то со следующего года это будет обязательно для всех клубов КХЛ», — цитирует Каменски Sport24.

В ближайшее время в матчах КХЛ будет нововведение. На экранах стадионов будут показывать повторы удалений. На данный момент это вводится в качестве эксперимента.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-20-kamenskiy-o-povtorakh-udaleniy-na-arenakh-poka-eksperiment-ponravitsya-so-sleduyushchego-goda-budet-obyazatelno
Валерий Каменский
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