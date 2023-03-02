Каменский отреагировал на сенсационные поражения фаворитов в матчах Кубка Гагарина
Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский отреагировал на сенсационные поражения фаворитов в матчах Кубка Гагарина.
«Сезон был очень длинный, и было много игр. Как я и говорил, борьба в плей-офф будет непредсказуемой, потому что все прошли длинный этап чемпионата. И сейчас все могут победить любого. Дело и в мотивации, и в том, у кого больше осталось сил на конец чемпионата. У кого желания больше. Одна игра — это не показатель. Хотя, конечно, это приятно, что игры идут в одну шайбу. И мы видим интересный хоккей. Все хотят и могут выиграть. Нет явного преимущества. В каждом матче будет вот такая борьба. Новички уже почувствовали вкус победы. А фавориты тоже не захотят свое упускать. Не думаю, что в плей-офф нужна мотивация. Новый мини-турнир, и здесь никого мотивировать не нужно. Все понимают важность победы и этого кубка», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.
Накануне стартовал первый раунд плей-офф КХЛ, в котором победы одержали аутсайдеры. «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» (2:1 ОТ), СКА уступил минскому «Динамо» (4:6), «Витязь» победил «Локомотив» (1:0 ОТ), а «Нефтехимик» оказался сильнее «Ак Барса» (3:2 ОТ).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|2.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|2.03
|17:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|2.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|2.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -