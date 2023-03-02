Каменский отреагировал на сенсационные поражения фаворитов в матчах Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский отреагировал на сенсационные поражения фаворитов в матчах Кубка Гагарина.

«Сезон был очень длинный, и было много игр. Как я и говорил, борьба в плей-офф будет непредсказуемой, потому что все прошли длинный этап чемпионата. И сейчас все могут победить любого. Дело и в мотивации, и в том, у кого больше осталось сил на конец чемпионата. У кого желания больше. Одна игра — это не показатель. Хотя, конечно, это приятно, что игры идут в одну шайбу. И мы видим интересный хоккей. Все хотят и могут выиграть. Нет явного преимущества. В каждом матче будет вот такая борьба. Новички уже почувствовали вкус победы. А фавориты тоже не захотят свое упускать. Не думаю, что в плей-офф нужна мотивация. Новый мини-турнир, и здесь никого мотивировать не нужно. Все понимают важность победы и этого кубка», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Накануне стартовал первый раунд плей-офф КХЛ, в котором победы одержали аутсайдеры. «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» (2:1 ОТ), СКА уступил минскому «Динамо» (4:6), «Витязь» победил «Локомотив» (1:0 ОТ), а «Нефтехимик» оказался сильнее «Ак Барса» (3:2 ОТ).