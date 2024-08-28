Каменский — о Миронове: «Он жесткий защитник и лидер, это главное для тренеров»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на решение «Спартака» назначить капитаном экс-игрока «Динамо» Андрея Миронова.

— Миронов пока не стал капитаном. Он был им только на предсезонном матче. Одна игра — это не показатель, команда еще решит, кому быть капитаном. Когда Миронов не играл, капитаном был Вишневский. Персональные качества Андрея играют роль. Он жесткий защитник и лидер, это главное для тренеров. И его огромный опыт — это плюс для «Спартака», — сказал Каменский.

Ранее Миронов выступал в КХЛ за московское «Динамо». В сезоне-2023/24 капитаном «Спартака» был защитник Дмитрий Вишневский.