Каменский — о Миронове: «Он жесткий защитник и лидер, это главное для тренеров»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на решение «Спартака» назначить капитаном экс-игрока «Динамо» Андрея Миронова.
— Миронов пока не стал капитаном. Он был им только на предсезонном матче. Одна игра — это не показатель, команда еще решит, кому быть капитаном. Когда Миронов не играл, капитаном был Вишневский. Персональные качества Андрея играют роль. Он жесткий защитник и лидер, это главное для тренеров. И его огромный опыт — это плюс для «Спартака», — сказал Каменский.
Ранее Миронов выступал в КХЛ за московское «Динамо». В сезоне-2023/24 капитаном «Спартака» был защитник Дмитрий Вишневский.
Источник: Metaratings.ru
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости