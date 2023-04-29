Каменский: «Хотелось бы поздравить Федорова. Выиграть Кубок Гагарина два года подряд — это большой результат»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский отреагировал на победу ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ над «Ак Барсом» (3:2).

«Самые радостные впечатления. Видите, какой хоккей! Много голов, зрители довольны. ЦСКА победил хочется их поздравить. КХЛ провел лучший сезон и регулярный, и плей-офф. Сергея Федорова хотелось бы поздравить. Выиграть Кубок Гагарина два года подряд — это большой результат», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

Московский клуб выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3 и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.