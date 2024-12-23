Каменский: «Клуб КХЛ в Эмиратах — почему бы и нет?»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением об идее появления клуба лиги в ОАЭ.
«Всегда интересно развивать хоккей с нуля, смотреть реакцию людей, детей, которые узнают новое. Клуб из Эмиратов в КХЛ? Мечтать не вредно, как говорится. Нужно над этим работать, и КХЛ работает. Со временем — почему бы нет? Я думаю, что будут всемирные, азиатские и другие лиги, и хоккей будет прогрессировать. Все очень заинтересованы, потому что я считаю, что это самая быстрая, самая лучшая игра в мире. Много интереса к нашему виду спорта, который воспитывает молодежь, патриотизм, жизнь в коллективе и вообще это зрелищная игра. В российском, советском хоккее много звезд, которые отдают себя, чтобы эта игра развивалась», — приводит слова Каменского «РБ Спорт».
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|23
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|5
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|14
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|В
|П
|О
|1
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|14
|50
|2
|Сал. Юлаев
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|23
|12
|48
|3
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|34
|22
|12
|46
|4
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|39
|18
|21
|42
|7
|Авангард
|36
|17
|19
|36
|8
|Нефтехимик
|37
|13
|24
|36
|9
|Лада
|34
|14
|20
|33
|10
|Сибирь
|34
|13
|21
|29
|11
|Барыс
|39
|10
|29
|23
|12
|Амур
|37
|8
|29
|20
|23.12
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|23.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|23.12
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|- : -
|23.12
|19:30
|
Динамо М – Ак Барс
|- : -