Каменский заявил, что «Спартак» сохранил состав с прошлого сезона и еще усилился
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил готовность «Спартака» к хоккейному сезону.
— Думаю, «Спартак» создает команду, которая может играть с лидерами и без них. Есть разные тактики и тренерские замыслы. Хоккей — контактная игра, от травм никто не застрахован. Думаю, что не только Порядин и Голдобин — лидеры клуба. В команде есть молодые талантливые ребята, есть ребята среднего уровня. «Спартак» — сбалансированная команда с хорошим составом. Команда сохранилась с прошлого года и еще усилилась. Короткая скамейка? В «Химике» есть молодые перспективные ребята, которые уже сейчас могут сыграть 10-15 игр за «Спартак» в сезоне и составиь конкуренцию, — сказал Каменский Metaratings.ru.
Новый сезон регулярного чемпионата КХЛ стартует 3 сентября. «Спартак» в первом матче 5 числа встретится с ЦСКА.
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Металлург Мг – Локомотив
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