Каменский не видит фаворита в финале Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Это две сильнейшие команды нашей лиги. Зинэтула Билялетдинов знает, как побеждать. Он уже много раз приводил команду к Кубку Гагарина. ЦСКА тоже почувствовал вкус победы, у команды очень сильный тренерский штаб. Я думаю, нас ждут очень красивые и упорные игры. Думаю, что первые будут очень зрелищными, а ближе к развязке команды будут подходить более осторожно. Мне бы хотелось, чтобы было семь матчей. Я болею за ЦСКА, но фаворита для меня в этой паре нет», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Первый матч серии между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится 17 апреля на «Татнефть-Арене». Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.