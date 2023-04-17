Каменский не считает работу Знарка в «Ак Барсе» провалом

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский поделился мнением о работе Олега Знарка в «Ак Барсе».

«Я не могу судить Олега Знарка, потому что ему не дали отработать весь сезон. В новой команде нужно время, чтобы ее сплотить. Знарок начал эту работу, а Билялетдинов помогал ему в другом статусе. Как Билялетдинов смог быстро изменить «Ак Барс»? Он был советником Знарка, знал эту команду. Ему не пришлось с нуля все изучать, он сразу вошел в работу. Я не хочу принизить его заслугу, но была бы другая история, если бы он пришел в команду из другого места. При этом Зинэтула Хайдярович оперативно поставил свою игру, привил свою фирменную дисциплину. Все это сработало, но это лично для меня не значит, что Знарок провалил свою работу. Только после полного сезона я бы взялся его оценивать. Сложно ли будет Знарку найти новую работу? Нет. Тренер с такой победной историей точно получит хорошее предложение», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Знарок возглавил «Ак Барс» в июле 2022 года. При нем команда выдала худший старт в истории (44% побед в первых 25-ти матчах), впервые за все время выступления в КХЛ потерпела шесть поражений в чемпионате подряд, а также выдала серию из 22-х игр, в которых было одержано всего две победы в основное время. В начале декабря 2022 года Знарок покинул казанский клуб.