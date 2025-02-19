Каменский: «Локомотив» — фаворит на победу в регулярке»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о шансах «Локомотива» на победу в регулярном чемпионате, а также оценил вероятность победы ярославцев в плей-офф.

«Локомотив» строится давно. Команда выросла и готова к большим результатам. И показывает их не первый год. «Локомотив» — фаворит на победу в регулярке, но в плей-офф эта победа аннулируется. Там начнется совсем другая игра», — цитирует Metaratings.ru Каменского.

«Локомотив» лидирует в FONBET чемпионате КХЛ и первым вышел в плей-офф.