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3 апреля, 22:59

Каменев заявил, что пауза сказалась на игроках СКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Василий Каменев, форвард СКА, выигравшего в 1987 году бронзу чемпионата СССР, оценил первую дуэль армейских команд в финале Западной конференции плей-офф КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ).

«На армейцах Петербурга сказалось то, что они долго отдыхали. Не вошли в игру. Когда ЦСКА забил на первых минутах, чувствовалась растерянность игроков СКА. Конечно, потом перестроились, вели в счете. Но все-таки соперник серьезный: выпустили шестого игрока, сравняли перед финальной сиреной. В начале матча было впечатление, что команда не готова. Психологически тяжело пропускать на первых минутах. Когда открываешь счет, увереннее себя чувствуешь, можешь диктовать условия сопернику. Тут вышло наоборот. Еще разбегаются. Это только первая игра. Думаю, до седьмого матча может дойти в серии. Уже два овертайма сыграли, игроки устали. Нужен запас прочности — у СКА он как раз есть», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

Вторая игра серии между армейскими клубами состоится 4 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-kamenev-pauza-skazalas-na-igrokah-ska-v-nachale-matcha-s-tsska-oni-rasteryalis/
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
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0 - 0
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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
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0 - 0
1 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
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4 - 3
3. Металлург - Авангард
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4. Металлург - Авангард
1 - 4
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
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1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
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5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
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6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
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4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
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4 - 5
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6. Динамо М - Торпедо
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
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1. СКА - Динамо Мн
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СКА – ЦСКА
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