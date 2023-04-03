Каменев заявил, что пауза сказалась на игроках СКА
Василий Каменев, форвард СКА, выигравшего в 1987 году бронзу чемпионата СССР, оценил первую дуэль армейских команд в финале Западной конференции плей-офф КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ).
«На армейцах Петербурга сказалось то, что они долго отдыхали. Не вошли в игру. Когда ЦСКА забил на первых минутах, чувствовалась растерянность игроков СКА. Конечно, потом перестроились, вели в счете. Но все-таки соперник серьезный: выпустили шестого игрока, сравняли перед финальной сиреной. В начале матча было впечатление, что команда не готова. Психологически тяжело пропускать на первых минутах. Когда открываешь счет, увереннее себя чувствуешь, можешь диктовать условия сопернику. Тут вышло наоборот. Еще разбегаются. Это только первая игра. Думаю, до седьмого матча может дойти в серии. Уже два овертайма сыграли, игроки устали. Нужен запас прочности — у СКА он как раз есть», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».
Вторая игра серии между армейскими клубами состоится 4 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 1
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|4.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -