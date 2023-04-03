Каменев заявил, что пауза сказалась на игроках СКА

Василий Каменев, форвард СКА, выигравшего в 1987 году бронзу чемпионата СССР, оценил первую дуэль армейских команд в финале Западной конференции плей-офф КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ).

«На армейцах Петербурга сказалось то, что они долго отдыхали. Не вошли в игру. Когда ЦСКА забил на первых минутах, чувствовалась растерянность игроков СКА. Конечно, потом перестроились, вели в счете. Но все-таки соперник серьезный: выпустили шестого игрока, сравняли перед финальной сиреной. В начале матча было впечатление, что команда не готова. Психологически тяжело пропускать на первых минутах. Когда открываешь счет, увереннее себя чувствуешь, можешь диктовать условия сопернику. Тут вышло наоборот. Еще разбегаются. Это только первая игра. Думаю, до седьмого матча может дойти в серии. Уже два овертайма сыграли, игроки устали. Нужен запас прочности — у СКА он как раз есть», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

Вторая игра серии между армейскими клубами состоится 4 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.