Каменев: «По своему потенциалу игроки СКА способны выиграть Западную конференцию»

Бывший форвард СКА Василий Каменев поделилися мнением об игре питерской команды в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«По своему потенциалу, считаю, армейцы способны в этом сезоне выиграть Западную конференцию. Тренер СКА Роман Ротенберг — максималист, как и его коллеги, все игроки стремятся к победам, так что все реально. Отставание от лидеров не такое больше, а резервы у СКА еще есть», — приводит слова призера чемпионата СССР «РБ Спорт».

СКА с 46 очками в 36 играх занимает 4-е место на «Западе».