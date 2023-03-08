Каменев предположил, как хоккеисты СКА проведут 8 марта после поражения от минского «Динамо»
Бывший игрок СКА Василий Каменев высказался о поражении петербургского клуба от минского «Динамо» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (4:2).
«Я согласен со словами Романа Ротенберга, что в третьем периоде случился какой-то «Черт побери». Ну, в жизни бывает такое, ничего нет закономерного. Сами себя два гола забили, они перевернули ход игры. Это хоккей, за это мы его и любим. По игре никаких вопросов к СКА нет, должны были побеждать, но, видите, какие казусы: сначала в меньшинстве пропустили, потом снова от своего же. При том, что в обороне хорошо играли, моментов не давали создавать противнику», — приводит «РБ Спорт» слова Каменева.
Также он ответил на вопрос, как может провести 8 марта хоккеист, команда которого накануне проиграла.
«Я могу сказать, как сам провел 8 марта. В 9.30 утра мы были с ветеранами СКА уже на льду в Хоккейном городе, провели тренировку. Потом заехал в магазин, купил цветов, поздравил с праздником жену и дочку. А у действующих игроков СКА — спортивный режим, какие-то восстановительные мероприятия. Завтра у них — игра. Все по плану. Поздравить женщин их, наверное, отпустят на час. Но потом на сборы и готовиться», — добавил специалист.
Счет в серии СКА — «Динамо» на данный момент 2-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -