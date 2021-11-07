Каменев оформил дубль в первом периоде матча против СКА

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев оформил дубль в первом периоде матча регулярного чемпионата против СКА.

Напомним, что этот сезон форвард начинал именно в составе команды из Санкт-Петербурга.

12 октября «Сибирь» получила права на Каменева в результате обменов, однако спустя два дня новосибирский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом. После этого Каменев подписал контракт с ЦСКА.