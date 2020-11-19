Нападающий СКА Владислав Каменев прокомментировал поражение от «Трактора» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Соперник действовал хорошо — «Трактор» не давал нам ничего сделать. Мы, вроде бы, не совершали ошибок, но челябинцам повезло, что забили гол после вбрасывания. Нам перед игрой показывали видео, объясняли, что «Трактор» не просто так находится высоко в таблице. Они показывают такой хоккей, что и сами ничего не делают, но и другим не дают. Мы настраивались на такую игру», — цитирует форварда официальный сайт лиги.

После этого поражения питерцы остались на втором месте на «Западе» с 35 очками, челябинцы — лидеры «Востока» (40 очков).