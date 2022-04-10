Каменев: «Нет никакого парадокса в том, что ЦСКА проиграл»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал результат пятого матча серии плей-офф против СКА (2:3, 2-3).

«Нет никакого парадокса в том, что мы проиграли. Это игра, сопернику повезло больше. К нашим ребятам нет вопросов. Все бились и отдавались полностью. Думаю, мы еще вернемся в Петербург», — цитирует Каменева сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу СКА. Следующая игра состоится в Москве 12 апреля.