Камалов — о победе над «Барысом»: «Игроки «Северстали» сами привезли себе два гола, но вовремя взялись за голову»

Защитник «Северстали» Никита Камалов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:2).

«Есть что доказывать — и нам, и им. Мы сами привезли себе два гола, но вовремя взялись за голову. Могли забить еще, но, думаю, оставим на выездную серию», — приводит слова Камалова официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» с 6 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Барыс» с 6 очками — на восьмой строчке «Востока».