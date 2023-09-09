Камалов оценил состояние СКА для первых матчей сезона КХЛ

Защитник СКА Никита Камалов поделился мнением о состоянии команды после первых матчей КХЛ.

«Как оцениваю состояние команды? Для первых матчей я думаю, что неплохо. Хорошо, что начали с победы над «Динамо». Хотя в первом периоде чувствовался легкий сумбур и у нас, и у соперника. Но уже во втором начали играть в хоккей и стало получаться то, что требовал тренерский штаб. Дальше уже пошло полегче. Думаю, с каждым матчем мы будем улучшать свою игру. Я думаю, мы добавили в скорости еще больше. У нас и так была скоростная команда, а сейчас она стала еще быстрее. Все нацелено вперед. Никаких там закатов, перекатов — сразу все вперед и вперед. Мы на это нацелены — лучше играть впереди, в чужой зоне, чем на своей половине площадки», — приводит слова Камалова «Известия».

После четырех игр СКА занимает шестую строчку в западной конференции, набрав четыре очка. Лидирует — «Торпедо» (шесть очков).