КХЛ назвала лучших игроков пятой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Янис Калниньш из «Йокерита». Он одержал две победы в двух матчах, отразив 96,92 процента бросков при коэффициенте надежности 0,99.

Лучшим защитником назван Филип Ларсен из «Салавата Юлаева». На его счету 6 (2+4) очков в двух победных играх при показателе полезности «+5».

Лучшим нападающим признан Кирилл Капризов из ЦСКА. На его счету 5 (4+1) очков в трех играх при показателе «+5». В игре со «Спартаком» (9:3) он оформил хет-трик.

Лучший новичок — Артем Галимов из «Ак Барса». Он забросил две шайбы в трех играх, включая победную в матче с минским «Динамо».