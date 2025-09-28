Калинюк — о первом матче за «Салават»: «Классная атмосфера на игре, в команде меня очень здорово приняли»

Защитник «Салавата Юлаева» Уайатт Калинюк подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:5).

«Классная атмосфера на матче, в команде меня очень здорово приняли. Что касается игры, то соперник хорошо действовал, часто прессинговал нашу защитную линию. Насчет своей игры могу сказать, что в новой команде мне необходимо ко многому привыкнуть с точки зрения хоккея, поэтому это займет какое-то время. Мы весьма оперативно поговорили с главным тренером Виктором Козловым. Он постарался до меня донести, какую систему игры использует команда. Очень много информации, которую очень сложно с первого раза запомнить, так что все пока в процессе», — приводит слова Калинюка официальный сайт КХЛ.

«Авангард» набрал 14 очков и вышел в лидеры Восточной конференции. «Салават» потерпел шестое поражение подряд и с 4 баллами замыкает турнирную таблицу.