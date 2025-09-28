Калинюк — о первом матче за «Салават»: «Классная атмосфера на игре, в команде меня очень здорово приняли»
Защитник «Салавата Юлаева» Уайатт Калинюк подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:5).
«Классная атмосфера на матче, в команде меня очень здорово приняли. Что касается игры, то соперник хорошо действовал, часто прессинговал нашу защитную линию. Насчет своей игры могу сказать, что в новой команде мне необходимо ко многому привыкнуть с точки зрения хоккея, поэтому это займет какое-то время. Мы весьма оперативно поговорили с главным тренером Виктором Козловым. Он постарался до меня донести, какую систему игры использует команда. Очень много информации, которую очень сложно с первого раза запомнить, так что все пока в процессе», — приводит слова Калинюка официальный сайт КХЛ.
«Авангард» набрал 14 очков и вышел в лидеры Восточной конференции. «Салават» потерпел шестое поражение подряд и с 4 баллами замыкает турнирную таблицу.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
