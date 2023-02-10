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Сегодня, 04:23

Калинин — о 600-м матче в КХЛ: «Всегда приятно, когда такие цифры»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Трактора» Сергей Калинин прокомментировал победу над минским «Динамо"(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для него это была 600-я игра в лиге.

«Хорошо начали, забили два важных, быстрых гола. Играли по заданию, забросили третью шайбу. Расслабились, начали бежать, добивать, пропустили много контратак и два гола. Сумели забросить четвертую шайбу и успокоили соперника. В третьем периоде играли тоже по заданию, но пропустили необязательный гол в конце. Надо играть более дисциплинированно, хладнокровно и выигрывать матчи без нервов. Мой 600-й матч в КХЛ? Супер. Всегда приятно, когда такие цифры. Здорово, что перед своими болельщиками. Приятно, что народ ходит, несмотря на сложную ситуацию, что болельщики остаются с командой, верят в нас. Надеемся, что мы сможем оправдать это доверие. Большое количество игр забирает эмоции, много разговоров внутри команды, с тренерским штабом. Положительный момент в том, что мы все вместе стараемся выйти из этой ситуации. Понятно, что есть капитан и помощники, но ребята тоже помогают. Все гребем в одной лодке», — цитирует пресс-служба лиги Гатиятулина.

«Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 63 очка. «Динамо» находится на седьмой строчке в Западной конференции — 63 очка.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/09/509624.html
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