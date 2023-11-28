«Калгари» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» дома обыграл «Вегас» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Калгари» набрал 21 очко и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» (31 очко) потерпел 4-е поражение в последних 5 матчах, но продолжает лидировать в таблице «Запада».

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